Vendas de veículos têm alta de 11,4% nos primeiros meses do ano

Dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) indicam que as vendas de veículos no Brasil tiveram um crescimento de 11,4% desde o início do ano. No período, foram emplacados 2.952.485 veículos, entre caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros. A comparação foi realizada ante o mesmo período de 2018.

Apenas no mês de setembro, 336.991 veículos novos foram comercializados, o que representa 12,48% de crescimento sobre o volume registrado no mesmo período do ano anterior, quando foram vendidos 299.605 veículos. Quando comparado com o mês de agosto deste ano, no entanto, foi registrada uma queda de 2,91%.

Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o mercado, ao final do terceiro trimestre, apresentou comportamento positivo, compatível com as expectativas da entidade. “O mercado continua estável, mas ainda em clima de espera, principalmente por conta da realização das reformas necessárias, como notamos nos últimos meses. A leve retração, observada no mês de setembro, foi consequência de um dia útil a menos de vendas (21 dias em setembro, contra 22 dias úteis em agosto). Assim, ao consideramos o desempenho do mercado, em dias úteis, as vendas cresceram 1,9%” destaca.

Os segmentos de automóveis e de comerciais leves, no acumulado dos nove primeiros meses, apresentaram crescimento de 8,75%, totalizando 1.935.013 unidades. Apenas em setembro, estes segmentos apontaram alta de 9,07%, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Contudo, na comparação com agosto, também houve leve retração, de 3,24%.

