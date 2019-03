Vereador do Rio de Janeiro é morto a tiros

Na manhã deste domingo (24), o vereador Wendel Coelho (PTdoB) foi morto a tiros dentro do carro, em Japeri, cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Conforme informações, o carro de Wendel Coelho estava parado próximo a uma praça, chamada Olavo Bilac. A Polícia Militar informou que o veículo foi localizado às 4h50min, durante patrulhamento policial na região. O vereador estava no banco de motorista e tinha um tiro no peito.

Em sua página no Facebook, Wendel escreveu sobre a violência na cidade. Ao comentar sobre a perda de um amigo, protestou contra a falta do direito de ir e vir. “Perdemos nosso direito de ir e vir. Hoje foi meu amigo que amo tanto, amanhã será quem? Devemos tomar providências rápidas e imediatas para que não aconteça mais com ninguém. Eu, vereador Wendel Coelho, estarei cobrando para melhoria da Segurança da nossa cidade”, publicou em janeiro deste ano.

O vereador tinha 24 anos e estava em seu primeiro mandato na Câmara de Japeri, município com cerca de 100 mil habitantes e a 76 quilômetros da capital. Ele era casado e foi eleito com 729 votos.

