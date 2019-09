Vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, participa de evento em Canoas

A 50ª edição da Convenção Estadual Lojista, promovida pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), terá a presença do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão no dia 17 de outubro. O general será um dos palestrantes do encontro, que celebra 50 anos do evento. As atividades acontecem no ParkShopping Canoas, em Canoas/RS.

“É motivo de orgulho e alegria para todos os lojistas gaúchos contar com a participação do vice-presidente Hamilton Mourão na 50ª edição da convenção. É um reconhecimento ao evento que se consolida a cada ano que passa como o maior espaço de qualificação e troca intensa de conhecimento entre os varejistas do Rio Grande do Sul, repercutindo e influenciando na economia estadual” ressalta o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Além do vice-presidente da República, o evento estará repleto de atrações para os mais de mil convencionais esperados. A programação reúne 14 palestrantes que vão abordar temas importantes para o futuro do varejo no Rio Grande do Sul. Eles irão se revezar no espaço montado em formato de arena, que permite uma ampla visão dos conferencistas.

As inscrições para o evento poderão ser feitas no site.

