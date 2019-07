Vidente diz que Bruna Marquezine e Neymar vão reatar o relacionamento e terão um filho

O vidente Robério de Ogum contou ao TV Fama, da RedeTV!, retransmitida pela TV Pampa, que Bruna Marquezine e o jogador Neymar são almas gêmeas. Por conta disso, segundo ele, os dois vão reatar o relacionamento em breve.

“Eu vejo a volta dos dois e por que eu vejo a volta dos dois? Eles são alma gêmeas, nem ela consegue ter um relacionamento com ninguém e nem ele também. Então se você olhar espiritualmente no carma de cada um, eles também não se acertam com ninguém. Porque ela, o espírito dela e o espírito dele brigam para que os dois fiquem juntos. Eu vejo a união dos dois e um filho dos dois”, afirmou.

O vidente ainda completou: “Temos que ver o seguinte, a Bruna é uma pessoa muito geniosa, de uma alma muito bonita, de um coração muito legal, mas ela é muito geniosa. E o Neymar afetivamente sofre demais, ele tem um espirito muito mais velho que a idade cronológica dele. Então acho que agora, até 2020, eles vão estar juntos e vai ser para valer”.

O romance de Bruna e Neymar começou em 2012, mas eles só assumiram em 2013. Porém, os dois ficaram vivendo entre idas e vindas e o último término ocorreu em outubro de 2018.

Susto

Em viagem pelos Estados Unidos, Bruna Marquezine passou por um verdadeiro susto! A atriz passou por momentos de tensão por conta do terremoto que atingiu Los Angeles, recentemente. Nas redes sociais, Marquezine escreveu: “Cheguei na Califórnia na sexta-feira (05) e já teve um terremoto. É isso. Esse é o Tweet.” Ao responder os fãs ela ainda completou: “Tô [bem]. Graças a Deus! Não foi em LA, mas deu pra sentir. Tá tudo bem. [Só estou assustada, né? [risos] Brasileiros não sabem lidar com essas coisas].”

Abriu o jogo

Durante a gravação da edição desse ano do MTV Miaw, Bruna Marquezine concedeu uma entrevista para o Fofocalizando, do SBT. Entre outras coisas, a famosa atriz deu sua opinião sobre traição em relacionamentos.“Eu não gosto de quem eu me torno dentro de um relacionamento infiel”, chegou a declarar a artista.

Com um look pra lá de caprichado e estiloso, para tal importante premiação, que combinou até com peruca e tudo, Marquezine ainda falou das produções que costuma usar, quando se trata das redes sociais.“A maioria das coisas é emprestada”, afirmou a atriz, ao comentar sobre os modelitos que usa, nas fotos que costuma postar.

Deixe seu comentário: