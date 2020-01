Mundo Vídeo aparenta mostrar míssil atingindo avião ucraniano, diz New York Times

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Avião caiu com 176 passageiros a bordo. Foto: Cruz Vermelha Iraniana Avião caiu com 176 passageiros a bordo. (Foto: Cruz Vermelha Iraniana) Foto: Cruz Vermelha Iraniana

O voo PS752, que caiu pouco após decolar em Teerã e matou 176 pessoas, teria sido derrubado pelo sistema de defesa aérea do Irã de modo acidental, segundo funcionários dos setores de inteligência dos Estados Unidos. O jornal New York Times divulgou um vídeo que aparentemente mostra um míssil atingindo a aeronave sobre Parand, região próxima ao aeroporto de Teerã onde o avião transmitiu sinais pela última vez. A publicação afirma ter verificado o material.

Em um pronunciamento nesta quinta-feira (9) o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou ter informação “de múltiplas fontes, incluídos nossos aliados e nossos próprios serviços”, que “indica que o avião foi derrubado por um míssil terra-ar iraniano”. “Pode não ter sido intencional”, disse, em entrevista coletiva.

Conforme o jornal, o vídeo mostra que uma pequena explosão aconteceu quando o míssil atingiu o avião, mas o avião em si não explodiu: continuou voando por alguns minutos e voltou na direção do aeroporto. A aeronave então continuou voando, em chamas, para o aeroporto antes de explodir e bater no solo, segundo mostram outros vídeos verificados pelo The New York Times.

Exclusive: Video verified by The New York Times shows a Ukrainian airliner being hit over Tehran on Wednesday https://t.co/brU9ZRmRX9 — The New York Times (@nytimes) January 9, 2020

