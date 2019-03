Vídeo: confira imagens da explosão que deixou 47 mortos na China

Vídeo obtido pela produção da Rede Pampa mostra imagens da explosão que deixou 47 mortos na China. A tragédia aconteceu em uma fábrica de produtos químicos no leste do país, fazendo também 90 feridos graves , dos quais 32 em estado crítico. As causas exatas ainda são desconhecidas.

As chamas do incidente ococrrido nesta quinta-feira (21), só foram controladas na manhã desta sexta (22). A fábrica era especializada na produção de pesticidas e já havia sofrido várias sanções administrativas por não cumprir as normas de segurança. A explosão foi tão forte que provocou um tremor de magnitude 2,2, registrado pela Administração Sismológica da China.

