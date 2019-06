VÍDEO: imagens mostram discussão e agressões entre Neymar e Najila

O caso Neymar acaba de ganhar um novo desdobramento. Enquanto Neymar estava na partida da seleção brasileira contra o Catar, na noite desta quarta-feira (5), imagens dele com a mulher que o acusou de estupro vazaram. Em poucos minutos, o vídeo, que seria da noite posterior à do suposto estupro, se propagou pelas redes socais.

A publicação foi feita em diversos perfis no Twitter e circulou também por grupo de WhatsApp. A repercussão ocorreu horas após a primeira entrevista que Najila Trindade concedeu sobre o assunto.

Dentro de um quarto, que parece ser de hotel, pode-se ver que Neymar deita na cama e Najila senta em cima do jogador. Momentos após, iniciam-se gritos initeligíveis, sobrepostos por uma música romântica. De repente, a mulher começa a agredir o atleta e dispara: “Eu vou te bater. Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem e me deixou aqui sozinha”.

Veja o vídeo:

(Reprodução Rede Tv!)

