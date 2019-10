Um novo vídeo que circula em redes sociais mostra o desespero de pessoas para salvar as vítimas da queda do avião em Belo Horizonte. O acidente deixou quatro mortos e outros dois feridos. No vídeo, é possível ver pessoas tentando ajudar o piloto, Allan Duarte de Jesus Silva, de 29 anos. Ele está deitado no meio da rua, com muitas queimaduras. Allan morreu na tarde desta terça (22).