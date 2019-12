Notas Mundo Vilarejo russo está em alerta por causa de invasão de ursos polares

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Mais de 50 ursos polares ocuparam um vilarejo no norte da Rússia. Todas as atividades públicas da pequena cidade, Ryrkaypiy, com pouco mais de 700 habitantes, foram canceladas. Ambientalistas dizem que a culpa é do aquecimento global, que deixa o gelo na região da costa mais fino e fraco, forçando os ursos a procurarem alimento no vilarejo em vez de procurarem no mar.

