Vinícola Aurora leva seus espumantes premiados a Vinum Brasilis 2018

A Vinícola Aurora participa da Vinum Brasilis 2018 com força em seus espumantes, que vêm colecionando prêmios nas mais diversas competições do mundo. Além das borbulhas premiadas, e empresa terá como destaque o vinho Aurora Pinto Bandeira Chardonnay IP, eleito entre os TOP 3 de vinhos brancos do evento deste ano, elaborado com as uvas cultivadas na Aurora Pinto Bandeira, área em que a vinícola realiza um trabalho de terroir, dentro da Indicação de Procedência.

No mundo das borbulhas, a maior vinícola do Brasil destaca o seu espumante top de linha, Aurora Pinto Bandeira Extra Brut IP – Método Tradicional, com 24 meses de leveduras, que acaba de ser escolhido vencedor em dois importantes eventos realizados no Rio de Janeiro. No ViniBraExpo (4 e 5 de agosto) foi o primeiro colocado no TOP 10 nas categorias Espumante Champenoise e Espumante Absoluto (entre os 227 inscritos nessa disputa). O mesmo espumante foi também primeiro colocado na prova às cegas Espumantes do Brasil x Resto do Mundo, que integra a programação do Rio Wine & Food Festival (3 a 12 de agosto), da qual participaram espumantes de vários países, incluindo um champagne e uma cava.

Estarão na Vinum Brasilis 2018 também os espumantes Aurora Procedências, elaborados pelo método Charmat longo (com tempo prolongado de contato com as leveduras) e que identificam a excepcional qualidade das variedades cultivadas em determinadas comunidades de agricultores que integram a Cooperativa. Os rótulos Aurora Procedências Brut Chardonnay (com uvas de Lajeadinho) e Aurora Procedências Brut Pinot Noir (com a varietal cultivada em Tuiuty) foram, respectivamente, primeiro e segundo no TOP 10 categoria Charmat Branco do ViniBraExpo, do Rio. A linha inclui um Rosé Brut muito bem avaliado pela crítica.

A linha Aurora Espumantes também estará no evento em Brasília. O Aurora Moscatel branco, primeiro lugar na categoria Moscatel do Top 10 do ViniBraExpo, é o mais premiado da vinícola e um dos rótulos brasileiros com mais medalhas em competições internacionais. O Aurora Moscatel Rosé recebeu medalha de ouro no Citadelles du Vin, concurso que integra a programação da Vinexpo, em Bordeaux, a maior feira de vinhos do mundo. Aurora Brut Chardonnay, Aurora Demi-Sec e Aurora Prosecco completam as opções no Vinum Brasilis 2018 da mais premiada vinícola brasileira.

Brasil x Resto do Mundo

O top de linha, Aurora pinto Bandeira Extra Brut IP – Método Tradicional da Vinícola foi o grande campeão também na disputa Espumantes Brasileiros x Resto do Mundo, tradicional prova que integra o Rio Wine & Food Festival, evento que se espalha pelas diferentes regiões da cidade com múltiplas atividades relacionadas ao vinho (3 a 12 de agosto). O júri de especialistas avaliou às cegas os rótulos inscritos, entre eles um champagne e uma cava.

