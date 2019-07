Vinícola Aurora vai movimentar o “Vinho na Vila São Paulo 2019” dias 3 e 4 de agosto, na Cinemateca Brasileira

A Vinícola Aurora leva seus rótulos mais premiados e consagrados à nova edição do evento Vinho na Vila, que acontece em São Paulo no próximo fim de semana, dias 3 e 4 de agosto, desta vez na Cinemateca Brasileira. Vai ser uma grande oportunidade para degustar alguns dos vinhos mais significativos do portfólio da Aurora, a maior e mais premiada vinícola do Brasil, e adquiri-los diretamente, a preços muito interessantes.

Vinho na Vila tem formato de feira, com estações de degustação e vendas de vinhos, além de palestras, gastronomia, música ao vivo e este ano com pisa da uva, em 3 sessões em cada dia. Uma das palestras do sábado será a de Renata Guidoti, sommelière da Aurora no estado de São Paulo, sobre harmonização de vinhos e charutos.

Na estação da Vinícola Aurora, será possível comprar o icônico Millésime Cabernet Sauvignon 2015, o espumante Aurora Extra Brut Método Tradicional IP Pinto Bandeira, com 24 meses de contato com as leveduras e o Brandy Aurora VSOP, com envelhecimento médio de 12 anos – destilado fino muito apreciado pelos especialistas. São muitas as opções da Aurora à venda e em degustação no Vinho na Vila, entre elas: os espumantes Aurora Procedências (elaborados com as melhores uvas de determinadas regiões da Serra Gaúcha, pelo método Charmat longo), os super premiados Aurora Moscatel, versões Branco e Rosé, a linha de vinhos com Indicação de Procedência Pinto Bandeira, os rótulos da linha Reserva, o vinho de sobremesa Aurora Colheita Tardia e o azeite chileno Pequenas Partilhas Notáveis da América.

Vinho na Vila / www.vinhonavila.com.br

Cinemateca Brasileira – Largo Sen. Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino, São Paulo – SP – de 3 e 4 de agosto (sábado e domingo)/ sábado: das 10h às 20h | domingo: das 10h às 20h /Entrada Gratuita

Degustação: Valores para venda antecipada no site: – https://bileto.sympla.com.br/event/61407

O ingresso contempla 3 horas de degustação, uma taça de cristal e uma bolsa da Bellini.

Pisa na Uva – desde 14h – três sessões

Cooperativa Vinícola Aurora – www.vinicolaaurora.com.br / SAC: 0800 701-1455 / Matriz Bento Gonçalves (RS) 3455-2000 / Filial São Paulo (11) 3051-6124 Escritórios e representantes em todo território nacional.

Deixe seu comentário: