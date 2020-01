Polícia Vinte quilos de maconha são apreendidos no bairro Restinga, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Um traficante foi preso em flagrante Foto: Polícia Civil/Divulgação Um traficante foi preso em flagrante. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Cerca de 20 quilos de maconha e um telefone celular foram apreendidos na tarde de quinta-feira (23) pela Polícia Civil no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre.

A operação do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) ocorreu após monitoramento de um conhecido ponto de tráfico de drogas.

Um jovem de 18 anos foi abordado quando recebia a droga e acabou preso. O indivíduo que fazia a entrega do entorpecente conseguiu fugir. Ele foi identificado e teve a sua prisão preventiva representada.

O delegado Alencar Carraro destacou o apoio e a integração do Denarc com delegacias da Capital no combate ao tráfico de drogas e homicídios na Restinga: “As ações integradas querem diminuir esses crimes na área e aumentar a segurança da comunidade”.

