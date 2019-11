Violência: homicídios e roubos com morte diminuem no Rio Grande do Sul

O número de homicídios registrados no Rio Grande do Sul de janeiro a outubro deste ano caiu de 1.997 para 1.490 na comparação com o mesmo período de 2018. A redução de 25,4% representa a preservação de 507 vidas no período, segundo dados divulgados nesta terça-feira (12) pela Secretaria da Segurança Pública.

Em outubro de 2019, 122 pessoas foram assassinadas no RS. No mesmo mês do ano anterior, foram registradas 171 vítimas, o que representa uma queda de 28,7%.

Em Porto Alegre, o número de homicídios caiu de 469, nos dez primeiros meses do ano passado, para 260 no mesmo período deste ano – uma baixa de 44,6%. Em outubro, o total de vítimas na Capital chegou a 22 ante 27 no mesmo mês de 2018.

Latrocínios

O RS encerrou outubro com o menor número de latrocínios (roubos com morte) da série histórica para o mês. Foram registrados dois casos em todo o Estado, ante os cinco verificados no mesmo período de 2018 – queda de 60%. Quando considerado o acumulado desde janeiro, o índice também fechou em baixa, passando de 75 no ano passado para 56 (-25,3%).

Em Porto Alegre, as ocorrências de latrocínio continuam no menor patamar da última década. Entre janeiro e outubro, a Capital soma seis casos, número 45,5% menor do que os 11 roubos com morte registrados em igual período de 2018.

Roubo de veículos

A redução dos latrocínios está, em grande parte, ligada à retração de outro importante indicador de violência: o roubo de veículos. Em dez meses, o Estado teve 4,4 mil ocorrências a menos do que no mesmo intervalo do ano passado – queda de 32%, a maior baixa percentual em toda a série histórica.

Desde o início de 2019, 9.461 motoristas tiveram seus carros, motos, ônibus ou caminhões levados por assaltantes. Em igual período de 2018, os roubos de veículos alcançaram a marca de 13.916. Se considerado apenas o mês de outubro, a retração é ainda maior, com queda de 1.369 para 797 casos, o que equivale a uma baixa de 41,8%.

Bancos e comércio

Também foi registrada no RS a diminuição de 24,7% nos ataques a estabelecimentos comerciais (soma de furtos e roubos), com 2.278 ocorrências a menos, entre janeiro e outubro deste ano (6.941) frente igual período do ano anterior (9.219).

Na mesma comparação, os ataques a banco tiveram queda de 34,6% no Estado, passando de 153 casos para 100.