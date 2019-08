Virada Cultural do Viaduto Otávio Rocha terá exposições gratuitas a partir de sexta

Com a chegada do dia do patrimônio cultural, comemorado no dia 17 de agosto, a Associação Representativa e Cultural dos Comerciantes do Viaduto Otávio Rocha (ARCCOV) e o Movimento Amigos do Viaduto realizará evento no Viaduto Otávio Rocha.

Intitulada “Virada Cultural do Viaduto Otávio Rocha”, a programação envolve dois dias de exposições no próprio Viaduto. O evento é gratuito e será realizado nesta sexta-feira (16), a partir das 19h, e no sábado (17), às 9h30.

O objetivo é chamar a atenção da sociedade civil e do poder público para a execução do projeto de restauração e humanização do Viaduto Otávio Rocha, o qual está concluído desde 2014.

Confira a programação completa:

– Exposição de artes gráficas, música e poesia – 16/08 – 19h

– Feira Multicultural – 17/08 – Sábado – 9:30 as 17h

– Exposição de banners do Viaduto -17/08 – Sábado – 9:30 as 17h

– Saldão do Vinil – 17/08 – Sábado – 9:30 as 17h

– Exposição de antiguidades

