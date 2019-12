Celebridades Vitória Strada engata namoro com Marcella Rica

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Vitória Strada (E) conheceu Marcella Rica através de uma amiga em comum Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Vitória Strada está namorando! Prestes a retornar às novelas em “Salve-se Quem Puder”, a atriz engatou compromisso com a atriz Marcella Rica, a Rebeca de “Topíssima”, e as duas já vivem esse romance há oito meses.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, nesta segunda-feira (02), as artistas se conheceram no carnaval deste ano através da amiga em comum Anna Rita Cerqueira. E o amor está no ar em 2019! Recentemente, Flávia Pavanelli assumiu relação com Junior Mendonza e Camila Pitanga mantém a discrição com a artesã Beatriz Coelho.

Foi em abril deste ano que os primeiros registros de Vitória Strada e Marcella Ricca começaram a aparecer nas redes sociais. Junto de um grupo de amigos, as duas aproveitaram o cenário paradisíaco da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, enquanto poucos meses depois, em agosto, embarcaram para à Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, com Anna Rita Cerqueira e Talita Younan, com quem Strada conheceu os lençóis maranhenses em junho deste ano. Em ida ao Nordeste, as atrizes foram comemorar mais uma edição do São João da Thay.

