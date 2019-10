A viúva da vereadora assassinada Marielle Franco se reuniu na terça-feira com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para pedir mais empenho na elucidação do crime. Marielle e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros na noite de 14 de março do ano passado. Apesar de a Polícia Civil do Rio ter prendido dois suspeitos, o caso ainda não foi esclarecido.

