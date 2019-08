Bruno Cardoso, vocalista do grupo de pagode Sorriso Maroto, foi diagnosticado com um derrame na pleura, no pulmão, e passará por procedimentos médicos. A assessoria de imprensa do cantor informou que os shows de agosto ao início de setembro serão cancelados. Derrame pleural é o acúmulo excessivo de líquido no espaço entre as membranas que recobrem o pulmão.

