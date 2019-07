Volkswagen e Ford se unem para construir carros autônomos e elétricos

As fabricantes de automóveis Ford e Volkswagen anunciaram nesta sexta-feira (12) que vão trabalhar juntas para desenvolver veículos autônomos e elétricos. A montadora alemã fará um investimento de US$ 2,6 bilhões na Argo AI, que é uma filial da Ford para construção de carros autônomos, e irá adquirir da fabricante norte-americana US$ 500 milhões em ações da Argo AI. Assim, as duas terão participações iguais no projeto. As informações são da agência de notícias Ansa e da Volkswagen.

De acordo com as duas empresas, a Ford pretende construir mais de 600 mil veículos elétricos no continente europeu. A montadora norte-americana usará uma plataforma da Volks para carros elétricos, a MEB. Isso irá auxiliar no corte de custos das fabricantes.

As produções deverão ter início em 2023, na cidade de Colônia, na Alemanha.

“Nossa aliança global está começando a demonstrar uma promessa ainda maior, e continuamos a analisar outras áreas nas quais poderíamos colaborar”, afirmou o presidente-executivo da Volkswagen, Herbert Diess.

Condução autônoma

Trabalhando junto com a Ford e a Volkswagen, o sistema de condução autônoma da Argo AI (SDS – Self-Driving System ou Condução Autônoma) é o primeiro com planos de implantação comercial para Europa e Estados Unidos. Somado a isso, a Argo AI é capaz de acompanhar o alcance global de ambas as fabricantes de automóveis, e sua plataforma tem o maior potencial de implantação geográfica do que qualquer tecnologia de condução autônoma até hoje.

A Volkswagen e a Ford vão integrar de forma independente o sistema SDS da Argo AI no sentido de produzir veículos para apoiar iniciativas distintas de mobilidade de pessoas e cargas de ambas as companhias.

O foco da Argo AI continua sendo a entrega de um SDS SAE Nível 4 capaz de ser aplicado em serviços de compartilhamento de veículos e entrega de mercadorias em áreas urbanas densas. A transação completa está sujeita a aprovações regulatórias e condições para fechamento.

“Enquanto a Ford e a Volkswagen continuam independentes e competitivas no mercado, formar um time e trabalhar com a Argo AI nesta tecnologia nos permite oferecer capacidade, escala e alcance geográfico incomparáveis”, disse o presidente da Ford, Jim Hackett. “Desbloquear as sinergias em várias áreas nos permite mostrar o poder de nossa aliança global nesta era de veículos inteligentes para um mundo inteligente”.

Os líderes da empresa também anunciaram que a Ford se tornará a primeira fabricante de automóveis além do Grupo VW, a usar a arquitetura de veículos elétricos da Volkswagen e a plataforma elétrica modular (Modular Electric Toolkit – MEB) para a criação de um veículo de alto volume com emissão zero na Europa a partir de 2023.

A Ford espera entregar mais de 600.000 veículos europeus usando a arquitetura MEB em seis anos, com um segundo modelo da Ford totalmente novo para clientes europeus, em discussão. Isso dá suporte à estratégia europeia da Ford, que envolve continuar atuando em seus pontos fortes – incluindo veículos comerciais, crossovers cativantes e veículos icônicos importados, como Mustang e Explorer.

Deixe seu comentário: