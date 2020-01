Celebridades “Voltou aquele calor”, diz Sabrina Sato sobre união com Duda Nagle

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2020

Sabrina Sato brilhou no primeiro ensaio do Carnaval 2020 na quadra da Gaviões da Fiel, no bairro do Bom Retiro, na Zona Norte de São Paulo, na madrugada deste sábado (11). Rainha de bateria da escola, na qual desfila há 16 anos, a apresentadora mostrou samba no pé ao lado dos ritmistas e da atriz Leona Cavalli, que também foi ao ensaio. Sabrina conversou sobre a boa forma em meio aos ritmistas.

A apresentadora, que antes do evento apareceu no Stories do Instagram comendo pizza, contou nesse um ano do Carnaval passado, do qual eu estava com dois meses de parida (de Zoe, sua filha com Duda Nagle), para cá, nesse um ano, eu não perdi um quilo. Eu só fui cuidando do corpo, voltando com a malhação”, contou ela. “Sambar é a mesma coisa que tem, você perde calorias e pode beber uma cervejinha, comer pizza, coxinha…”, brincou ela.

Sabrina também falou sobre a união com Duda Nagle. “Agora está maravilhoso, quente, paixão, amor. É a melhor fase”, garantiu ela. “Além do carinho e respeito que ganhamos um pelo outro com a maternidade, a admiração que aumentou, voltou aquele calor que a gente sentia um pelo outro”, explicou.

“Então está tudo maravilhoso. Não podemos nos acomodar. Até na amizade. Se não cultivar, já era. Todas as relações são assim”, disse Sabrina, lembrando sua declaração após a menina nascer de que a relação do casal tinha virado de irmãos após a menina nascer. “Falei brincando e saiu [na imprensa] super sério”, contou a apresentadora.

