O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou, em reunião reservada com a vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos (PCdoB), que a pesca da sardinha e os voos noturnos para Fernando de Noronha, proibidos por causa danos ao ecossistema, vão ser liberados. Ainda não há detalhamento de quando as ações vão ser postas em prática. A intenção é fazer o mais rápido possível.

