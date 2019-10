A cantora Wanessa Camargo falou sobre a briga que teve com seu irmão, Igor Camargo, envolvendo a questão do divórcio entre seus pais, Zezé Di Camargo e Zilu Camargo, em entrevista ao Se Joga. “Por mais que tenham essas coisas que as pessoas leem, desavenças, tem muito amor. Por isso, às vezes os ânimos acabam se exaltando: porque todo mundo se ama muito”, disse.