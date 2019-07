Wilian está fora da seleção brasileira para a final da Copa América

Após se queixar de dores na região posterior da coxa direita, o jogador da seleção brasileira Willian realizou exames de imagem nesta quarta-feira (03) e o resultado não foi nada bom: lesão. Assim, o atacante fica fora da final da Copa América, no próximo domingo (07), às 17h, no Maracanã.

O exame feito pelo atleta detectou uma lesão muscular cujo tempo de recuperação o impedirá de participar do confronto contra o adversário que sairá do jogo que acontece nessa quarta, na Arena do Grêmio, entre Chile e Peru.

Willian iniciará o tratamento em Teresópolis e continuará com o grupo. Ele fez uma publicação em suas redes sociais, em que diz estar “ferido, mas não derrotado” e afirma ser uma “honra” ter vestido a camisa da Canarinho. Veja:

Deixe seu comentário: