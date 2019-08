O delegado Wilson Müller retomará a presidência da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul – ASDEP para seu quinto mandato, sendo os quatro anteriores de modo consecutivo – de 2007 a 2015. O então presidente delegado Cleiton de Freitas passará ao cargo de vice-presidente da entidade. A Cerimônia de posse será na segunda-feira, 19.

