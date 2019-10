Workshop “On Leadership” sobre melhorias de desempenho no ambiente corporativo acontece sexta-feira (18), na Capital 

A FranklinCovey é conhecida no mundo todo pelos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Com o seu vasto conteúdo, que conta com autores como Ram Charam, Clayton Christensen e Chris McChesney, é líder mundial em contribuir com as organizações na conquista de resultados que requerem mudanças comportamentais duradouras. Fornece conteúdos, metodologias e treinamentos para líderes, baseados em princípios e práticas comprovadas. E agora a FranklinCovey chega às terras gaúchas, com o Workshop ON LEADERSHIP, no dia 18 de outubro, no Iguatemi Business, em Porto Alegre.

Presente em mais de 160 países, a FranklinCovey tem contribuído para promover a grandeza das pessoas e organizações nos locais onde já se faz presente, impactando profundamente as pessoas para que alcancem os seus propósitos. O Workshop, ministrado por Bill Moraes, VP da FranklinCovey no Brasil, já contou com mais de mil turmas, com cerca de 50 mil líderes participando do treinamento.

O papel do líder sempre foi um desafio, e agora, na era digital está mais complexo do que nunca. O Workshop ON LEADERSHIP irá proporcionar ferramentas para que façam a diferença em suas organizações, desenvolvendo competências que serão relevantes em todos os ramos empresariais.

O Palestrante

Bill Moraes, VP da FranklinCovey Brasil, coautor do livro “As 4 Disciplinas da Execução”, é bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Metodista de São Paulo, com MBA em Liderança e Gestão Organizacional pela FranklinCovey Business School. Líder da prática de Execução da FranklinCovey Brasil com mais de 20 anos de experiência em vendas de produtos e serviços em empresas públicas e privadas.

Serviço /18/10/ Iguatemi Business – Porto Alegre, RS/ Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 – Bela Vista, Porto Alegre/ Contato: (51) 3131 2095

Programa

9h – 9h30 Ponto de vista da FranklinCovey sobre Liderança: Quatro Diferenciais Importantes

9h30 – 10h30 As 6 práticas críticas na liderança de equipes (v. pocket)

10h30 – 10h45 Intervalo

10h45 – 12h45 Os 4 Papéis Essenciais do Líder™ (v. pocket)

12h45 – 13h30 Inovação para Líderes em meio digital – AAP (All Access Pass)

Mais informações: https://franklincovey.com.br/agenda/