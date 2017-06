Workshop sobre cogumelos no Studio dos Aromas

Depois de um ano de portas abertas com seu almoço diário, jantares harmonizados, Almoço de Sábado e Happy Dinner, o Studio dos Aromas realiza o seu primeiro workshop com degustação. Na terça-feira, 27 de junho, às 19h, o bistrô recebe Marcelo Sulzbacher, especialista com mais de 10 anos de experiência no estudo de fungos, principalmente, na identificação de cogumelos silvestres ocorrentes no Sul do Brasil, e Fabrício Goulart, chef do Feitosa Gourmet, amante da culinária regional e seus produtos nativos.

Segundo Sulzbacher, que é biólogo e doutor em Biologia de Fungos pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), “o Brasil ainda é um país com baixo consumo per capita de cogumelos, muito disto se deve ao fato do brasileiro não ser um povo micófilo”. E lembra que os cogumelos são alimentos ricos em proteínas, fibras, vitaminas, sendo uma importante alternativa de alimento para a culinária vegetariana.

Na programação, uma apresentação dos cogumelos silvestres do RS seguida de uma degustação (boas vindas, entrada, prato principal e sobremesa), assinada pelos chefs Natalie Machado e Fabrício Goulart, com os tipos de cogumelos mostrados no workshop. A inscrição pode ser feita diretamente no Studio dos Aromas ou pelo aplicativo 4all, na seção 4fun. O curso tem o valor de R$ 150,00, incluído workshop, degustação e uma taça de vinho. O pagamento pode ser feito em dinheiro, depósito bancário e cartões de crédito e débito. Mais informações pelo telefone (51) 3573.6818 ou pelo e-mail contato@studiodosaromas.com.br.

