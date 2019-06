Xuxa revela que fez filme erótico a pedido de Pelé

A apresentadora Xuxa Meneghel fez uma revelação sobre o trabalho mais polêmico de sua carreira, o filme erótico Amor Estranho Amor (1982), em que tem relações sexuais com um garoto de 12 anos. Em entrevista a Eliana, exibida no SBT, a rainha dos baixinhos contou que só topou participar do filme por causa de Pelé, seu namorado na época. As informações são do portal UOL.

“Odiei fazer Amor Estranho Amor. Me enganaram, falaram um monte de coisa, que era para ser feito assim, assado. Foi o único trabalho que Pelé me fez fazer, porque ele falou: ‘Faz por causa do meu amigo’. Fiz e me estrepei”, afirmou Xuxa na conversa para a apresentadora do SBT.

No longa, que tem Tarcísio Meira e Vera Fischer no elenco, Xuxa interpreta uma garota de programa e trabalha para a mãe de Hugo, o garoto com quem a prostituta se envolveu sexualmente. Xuxa tentou na Justiça proibir a busca no Google de expressões “Xuxa pedófila” e similares, mas perdeu a ação movida contra a empresa norte-americana.

Ela tentava remover das buscas frases relacionadas a seu nome com a palavra “pedofilia” e derivadas como “Xuxa pedófila” ou qualquer outra que associe “escrito parcial ou integralmente, e independentemente de grafia”.

Em maio de 2017, o texto da decisão diz que “por unanimidade, após rejeitadas as preliminares, no mérito, negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto” da desembargadora relatora Valeria Dacheux Nascimento. Xuxa recorreu novamente e o processo encerrado no final de junho de 2018. A disputa judicial existia desde 2010.

Em uma conversa com fãs no Facebook, Xuxa defendeu Amor Estranho Amor: “Não gosta de mim, não tem problema. Querem me chamar de garota de programa, querem dizer que sou pedófila porque fiz um filme quando tinha 18 anos, chamem. Aliás, gostaria que todo mundo visse o filme, é muito bom”.

“Deixa o povo falar. Não me importo com isso. Meus advogados resolvem isso, pago muito bem eles. Todo mundo diz que eu não tenho Deus no coração. Só não tenho Deus no coração, como tenho Deus na vida o tempo todo. Vamos parar de falar que eu tenho pacto com alguma coisa, porque senão eu não teria tudo isso. Isso está velho demais, tenho Deus no Coração sim”, continuou na ocasião.

No programa Eliana, Xuxa também falou que Pelé foi seu primeiro amor, mas admitiu traições e mentiras do jogador de futebol, eleito “atleta do século 20”.

“[Namorei durante] seis anos. Foi meu primeiro relacionamento sério da minha vida. Eu tinha 17 anos, dos 17 aos meus 23 anos. Foi meu primeiro amor. Eu fui muito apaixonada por ele. Tive que lidar com traição, com mentira, porque ele dizia que o Pelé precisava fazer certas coisas, e eu, depois de um tempo, comecei a achar que isso era normal. Quando não estava mais com ele, vi que não era normal”, disse a apresentadora.

“Vocês se falam até hoje?”, perguntou Eliana. “Muito pouco, mas a gente fala quando pode”, respondeu Xuxa.

