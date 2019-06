Youtube proibirá vídeos com conteúdo de ódio e que neguem eventos com o Holocausto

O YouTube anunciou nesta quarta-feira (05), que irá inciar um processo de remoção da plataforma, onde vídeos que contenham conteúdo de ódio e de supremacia racial serão retirados do streaming. Além disso, o Youtube também proibirá o upload de gravações de negação do Holocausto e de eventos historicamente comprovados.

“Hoje, estamos dando outro passo em nossa política, proibindo especificamente os vídeos que alegam que um grupo é superior para justificar discriminação, segregação ou exclusão com base em qualidades como idade, sexo, raça, casta, religião, orientação sexual”, afirmou a empresa em nota, no site do próprio Youtube.

“Por fim, removeremos o conteúdo negando que ocorreram eventos violentos bem documentados, como o Holocausto ou o tiroteio no Sandy Hook Elementary”, explicou.

A empresa disse que reconhece que parte desse conteúdo tem valor para pesquisadores e ONGs que buscam entender o ódio a fim de combatê-lo, e que está explorando opções para torná-lo disponível para eles no futuro.

Por fim a plataforma fala sobre seu papel e responsabilidades para com as pessoas que os consomem.”Os canais que repetidamente se confrontam com as nossas políticas de incitação ao ódio serão suspensos do Programa de parceiros do YouTube, o que significa que não podem apresentar anúncios no canal ou utilizar outras funcionalidades de rentabilização, como o SuperChat. A abertura da plataforma do YouTube ajudou a criatividade e o acesso à informação a prosperar. É nossa responsabilidade proteger isso e impedir que nossa plataforma seja usada para incitar o ódio, o assédio, a discriminação e a violência. Estamos empenhados em tomar as medidas necessárias para cumprir esta responsabilidade hoje, amanhã e nos próximos anos”, finaliza.

