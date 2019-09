Zagueiro holandês disputa com Messi e Cristiano Ronaldo o prêmio de melhor do mundo

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (02), em evento realizado em Milão, os finalistas do prêmio “The Best”, que coroa os melhores jogadores do mundo. Dois brasileiros estão na briga pelo posto de melhor goleiro, e um zagueiro holandês disputa com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo a posição de craque da temporada 2018/19.

O beque em questão é Virgil van Dijk, 28, peça importante do Liverpool campeão europeu. O jogador se destacou no ótimo ano do clube inglês e já superou Messi, 32, e Ronaldo, 34, no prêmio dado pela Uefa ao melhor jogador da Europa na temporada. Van Dijk (pronuncia-se van dêic) disputa pela primeira vez o troféu, recebido cinco vezes pelo atacante argentino do Barcelona e outras cinco pelo atacante português, hoje atleta da Juventus.

Desde a instituição do prêmio pela Fifa, em 1991, só dois zagueiros haviam sido indicados como finalistas nessa eleição. Paolo Maldini, do Milan e da seleção italiana, ficou em segundo lugar em 1994, aos 27 anos. Já o também italiano Fabio Cannavaro, impulsionado pela conquista da Copa do Mundo, levou o troféu de melhor em 2006, aos 33 anos, logo depois de trocar a Juventus pelo Real Madrid.

O nome do vencedor de 2018/19 será conhecido no próximo dia 23, no Teatro alla Scala, em Milão. Na cerimônia, haverá também uma premiação exclusiva para o melhor goleiro, com dois brasileiros entre os três finalistas. Alisson, 26, do Liverpool, e Ederson, 26, do Manchester City, disputam a honraria com o alemão Marc-André ter Stegen, 27, do Barcelona.

Já o técnico da seleção brasileira, Tite, 58, que aparecia na lista de dez semifinalistas, não está mais na disputa pelo prêmio de melhor treinador. Este ficará entre o espanhol Pep Guardiola, 48, do Manchester City, Jürgen Klopp, 52, do Liverpool, e Mauricio Pochettino, 47, do Tottenham.

No futebol feminino, houve grande influência da Copa do Mundo nas indicações. O prêmio de melhor comandante será disputado por um homem, Phil Neville, 42, da seleção inglesa, e duas mulheres, Jill Ellis, 52, da seleção norte-americana, e Sarina Wiegman, 49, da seleção holandesa.

O posto de melhor jogadora ficará com a inglesa Lucy Bronze, 27, do Lyon, com a norte-americana Alex Morgan, 30, do Orlando Pride ou com a norte-americana Megan Rapinoe, 34, do Reign. O prêmio de melhor goleira será disputado pela chilena Christiane Endler, 28, do Paris Saint-Germain, pela sueca Hedvig Lindahl, 36, do Chelsea, e pela holandesa Sari van Veenendaal, 29, do Atlético de Madrid.

Haverá ainda a entrega de mais dois troféus. Um deles é o Prêmio Puskás, dedicado ao gol mais bonito da temporada. Concorrem a ele Messi, o colombiano Juan Fernando Quintero, 26, do River Plate, e o húngaro Dániel Zsóri, 18, do Debrecen.

Já o Fifa Fan Award celebra um torcedor ou um grupo de torcedores marcante. Concorre nessa categoria a brasileira Silvia Grecco, que descreve os jogos do Palmeiras a seu filho cego. Os outros finalistas são o uruguaio Justo Sánchez, fã do Cerro que não perde um jogo do rival Rampla Juniors em memória do filho morto, e os fãs holandeses pela festa feita na Copa do Mundo feminina.

As premiações têm critérios diferentes. No caso dos melhores jogadores e treinadores, um painel de especialistas formado por ex-jogadores e técnicos definiu os dez semifinalistas, que passaram por um processo de votação popular e por uma eleição entre técnicos e capitães das seleções.

A categoria goleiro só teve votos de especialistas e agora passará por um novo painel de goleiros e atacantes. O Prêmio Puskás é definido por jogadores e técnicos. Já a premiação dedicada aos torcedores tem votação aberta no site da Fifa.