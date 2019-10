Zé Ricardo será anunciado como novo técnico do Inter

O Internacional está prestes a anunciar um novo técnico. Trata-se de Zé Ricardo. O treinador chega para assumir o comando do time até o fim de 2019. Em 2020 deverá assumir o argentino Eduardo Coudet, hoje no Racing. O anúncio oficial deve ocorrer nas próximas horas. As informações são da Rádio Grenal.

A diretoria do clube irá confirmar Zé Ricardo como técnico “tampão”, até o final da temporada. O profissional comanda a equipe já para o confronto direto contra o Bahia. A apresentação oficial deve ocorrer nesta terça-feira (22), dia da reapresentação da equipe.

Semana para treinamentos

O grupo profissional do Inter terá uma semana livre de partidas pela frente. Raro, o intervalo no calendário de confrontos em nada significa descanso para os atletas. Pelo contrário, recheado de treinamentos, será fundamental para a comissão técnica do Inter preparar o elenco para os desafios que estão por vir. A primeira das jornadas acontece já no próximo sábado (26), às 19h, quando o Inter visita o Bahia, na Fonte Nova. Confira o cronograma da semana:

Segunda-feira (21): Folga

Terça-feira (22): 10h – Treino

Quarta-feira (23): 10h – Treino

Quinta-feira (24): 10h30 – Treino e viagem

Sexta (25): Treino na Bahia

Sábado (26): 19h – Bahia x Inter (Brasileirão)

Desafios

Sexto colocado no Brasileirão com 42 pontos, o Inter sabe da importância dos jogos que estão por vir. Restando 11 partidas por serem disputadas no calendário, o clube está a quatro pontos do São Paulo, primeira equipe no G4.

Em relação aos times que o cercam na tabela o Inter enfrentará, nas rodadas que se avizinham, uma série de adversários diretos. O primeiro ‘confronto de seis pontos’ acontece contra o Bahia, oitavo com 41 pontos. A partida antecede outro embate fundamental, este contra Athletico, nono com 39, às 21h30 do dia 31 de outubro, no Beira-Rio.

Na sequência, às 18h do dia 3 de novembro acontece o clássico Gre-Nal, estando o rival, momentaneamente, na sétima colocação com 41 pontos. No Gigante, serão cinco enfrentamentos até o final do Brasileirão.