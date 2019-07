Zilú põe Zezé Di Camargo na Justiça por causa da partilha de bens

A história entre Zezé Di Camargo e Zilú Godoy parece que nunca vai ter um fim, mesmo após cinco anos que a dupla se divorciou. A loira decidiu contratar um novo advogado para processar o ex-marido, já que as tentativas de fazer negócio com o sertanejo de forma consensual acabaram não dando nada certo.

A socialite escolheu Marcelo Saraiva para representá-la na Justiça. O profissional já tem 30 anos na advocacia na área de família e contou à jornalista que nunca viu um caso parecido com esse. O que a mãe dos filhos do artista deseja é partilhar os bens comuns entre os dois, que se casaram em 1982 e ficaram juntos até 2014.

O maior problema para Zilú Camargo é que a primeira tentativa de fazer negócio com Zezé Di Camargo foi através de um advogado que representava os dois ao mesmo tempo. Usando termos do direito para explicar o que aconteceu no passado, Marcelo avaliou que os documentos que provavam a partilha de bens acabou perdendo a validade por causa da forma que o advogado anterior lidou com a situação.

Zilú já havia revelado este ano que foi coagida pelo cantor a assinar um papel que fizesse ela abrir mão das empresas que ela tem com o ex. Os fãs do sertanejo até ameaçaram divulgar conversas comprometedoras da loira caso ela não fizesse o que foi proposto pelo irmão de Luciano.

O novo advogado de Zilú Camargo abriu o jogo sobre o que deveria ter sido feito antes. “O advogado não deveria ter feito isso jamais. Pelo código de ética de advogados, ele deveria ter recusado a assistência à Zilú, que desde o início deveria ter tido um advogado independente para lidar com os interesses dela”, explicou.

Vale ressaltar que a socialite luta por seus direitos desde que o divórcio aconteceu. A mãe de Wanessa Camargo já até ouviu da própria filha que é injusto dizer que o cantor fez ameaças sobre os documentos que garantem a partilha dos bens entre eles, que abriram diversas empresas conforme ele ia ficando famoso.

Aumentar a família

Zezé Di Camargo voltou a comentar sobre os preparativos para o casamento com Graciele Lacerda e os planos para ser pai pela 4ª vez. O sertanejo explicou a decisão pelo dia 20 de fevereiro para oficializar a união.

“Essa data foi ela que escolheu”, contou. Entretanto, o local ainda é incerto para o casal. “Vamos casar, mesmo, ela quer casar. Ela está brigando pelo lugar ainda. Ela quer São Paulo e eu quero outro lugar”, disse. Os padrinhos também não foram acertados. “Eu sei que eu sou um. Eu e a Flávia”, adiantou o irmão Luciano Camargo. “Padrinho acho que tem que pensar mais lá pra frente um pouco. Vamos pensar na noiva primeiro. Tem muita coisa para acontecer ainda”, comentou Zezé.

