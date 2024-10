Dicas de O Sul 10° Seminário do Representante Comercial Gaúcho será realizado no dia 10 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento é promovido pelo Core-RS Foto: Divulgação O evento é promovido pelo Core-RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O 10° Seminário do Representante Comercial Gaúcho será realizado no dia 10 deste mês no prédio 50 da PUCRS, em Porto Alegre, a partir das

15h45min.

Promovido pelo Core-RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul), o evento será um momento de aprimoramento profissional, troca de experiências e fortalecimento de laços.

“O seminário será uma oportunidade única para discutir os desafios da profissão, compartilhar soluções inovadoras e aprender com os melhores do setor. Contaremos com a presença de palestrantes renomados, que trarão as principais tendências e estratégias do mercado comercial”, afirmou o Conselho.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui. O seminário faz parte das comemorações do Dia Pan-Americano do Representante Comercial, celebrado em 1° de outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/10-seminario-do-representante-comercial-gaucho-sera-realizado-no-dia-10-em-porto-alegre/

10° Seminário do Representante Comercial Gaúcho será realizado no dia 10 em Porto Alegre

2024-10-03