Economia 13º salário pode ser usado para quitar dívidas, antecipar pagamentos ou investir

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A bonificação pode injetar cerca de R$ 249,8 bilhões na economia do País Foto: Freepik A bonificação pode injetar cerca de R$ 249,8 bilhões na economia do País. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O pagamento do 13º salário, que deve ser realizado integralmente até o dia , pode representar um alívio para as contas deste final de ano, tanto para se estabilizar financeiramente, quanto para aproveitar melhor as festas do período.

A bonificação pode injetar cerca de R$ 249,8 bilhões na economia do País, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Representando quase 2,6% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, o pagamento do 13º salário deve beneficiar aproximadamente 85,5 milhões de trabalhadores e aquecer o comércio no período de .

Esse acréscimo nos rendimentos pode servir também como uma oportunidade de regularizar situações. “Para quem está com dificuldades, é importante utilizar esse dinheiro para quitar dívidas em aberto ou antecipar parcelas existentes”, afirma o professor da Escola de Negócios da Fadergs Eduardo Glasenapp Moraes. Pagar impostos como IPVA e IPTU, a fim de garantir descontos, é uma das estratégias para iniciar o ano com uma melhor saúde financeira.

No mês , o Mapa de Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, realizado pelo Serasa, apontou o crescimento do indicador de dívidas pelo nono mês consecutivo, atingindo 68,39 milhões de brasileiros. Para Moraes, renegociar esses débitos é uma importante forma de evitar juros e, consequentemente, “comprar” tempo.

Além de estabilizar as finanças, o 13º salário também pode servir para incrementar as festas de final de ano. Segundo a pesquisa realizada pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil em todas as capitais brasileiras, 36% dos trabalhadores usarão seu dinheiro extra para as compras de .

“Para quem está com uma estabilidade financeira, o 13º pode servir como um recurso extra para criar uma reserva de emergência em investimentos com liquidez e baixo risco, como poupanças e fundos de renda fixa, ou investimentos de longo prazo”, explica Moraes.

O professor acrescenta que também é importante utilizar o dinheiro, dentro das possibilidades individuais, para aproveitar as condições do comércio no período de final de ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia