Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 3 de junho de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Retorno ao presencial

A Assembleia gaúcha retorna nesta semana às atividades parlamentares e administrativas presenciais, após a interrupção temporária em função da crise climática no RS. Nesta segunda-feira, o Parlamento recebe a bancada federal gaúcha para uma reunião com o presidente da Casa, Adolfo Brito (PP), e demais parlamentares estaduais, para tratar de questões relacionadas à recuperação do estado.

Sanção celebrada

O deputado Carlos Búrigo (MDB) celebrou nas redes sociais a sanção do governo federal sobre o projeto de lei que exclui a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Presidente da Frente Parlamentar da Silvicultura na Assembleia gaúcha, o parlamentar havia solicitado em abril ao vice-presidente Geraldo Alckmin que o texto fosse encaminhado para validação da Presidência da República. “No RS, a silvicultura fornece matéria-prima para o segundo maior polo moveleiro do país, duas mil pequenas e médias empresas e para uma das cinco maiores plantas industriais de celulose da América Latina”, destaca Búrigo.

SOS RS

A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia gaúcha, ao lado de todas as deputadas da Bancada Feminina, está promovendo a campanha SOS RS de Doação de Roupas Íntimas. Além de peças de roupa do gênero, a iniciativa segue arrecadando também outros itens essenciais, como itens de vestuário para bebês e crianças até 12 anos, além de fraldas. Interessados em contribuir com a ação podem entregar os donativos na sala do núcleo parlamentar, no térreo do Palácio Farroupilha.

Interesses exclusivos

O deputado Leonel Radde (PT) questionou nas redes sociais a promoção de um almoço exclusivo e privado pelo vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, para empresários da Amcham. O parlamentar afirma que o encontro com integrantes da empresa, de comércio exterior do Brasil com os EUA, servirá para o líder municipal apresentar um plano de reconstrução da Capital que sirva aos interesses dos empresários. “Enquanto centenas de porto-alegrenses continuam desabrigados e tiveram suas casas destruídas, o vice-prefeito Gomes propõe uma reconstrução em particular com instituições privadas”, critica Radde.

Saúde mental

Em meio ao amplo número de gaúchos afetados pela crise climática no RS, o deputado Edivilson Brum (MDB), defendeu nas redes sociais a importância do avanço de ações de cuidado da saúde mental no território gaúcho. O parlamentar relata que há a necessidade de uma atenção especial aos produtores rurais, que, além de terem perdido seus bens nas enchentes, enfrentam a adversidade do envelhecimento da atividade no campo. “Vi muita desesperança durante todo o tempo em que estive na linha de frente do salvamento e auxílio às pessoas afetadas pelas enchentes. Precisamos, de forma muito solidária e atenta, prestar todo o auxílio e cuidado a cada gaúcho nessa reconstrução tão necessária para todo o nosso estado”, destaca Brum.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-06-03