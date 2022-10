Rio Grande do Sul 7ª FenaMassa movimenta Antônio Prado, na Serra Gaúcha, de 04 a 20 de novembro

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Concurso do Maior Comedor de Tortéi, oficinas gastronômicas, diversos shows e atrações culturais fazem parte da programação. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após três anos, Antônio Prado, a cidade mais italiana do Brasil, volta a realizar um dos eventos mais saborosos da Serra Gaúcha. De 04 a 20 de novembro, a Festa Nacional da Massa – FenaMassa chega a sua sétima edição em 2022 e completa 10 anos do primeiro evento. De sexta-feira a domingo, o público poderá saborear o melhor da gastronomia local e aproveitar as diversas atrações que ocorrem junto ao Centro Histórico do município, endereço de casas tombadas que retratam com riqueza a história local.

Com entrada gratuita em uma área coberta de aproximadamente 3,5 mil m², a FenaMassa reúne praça de alimentação, espaço do vinho, palco, oficinas gastronômicas, espaço infantil, armazém das massas e um centro comercial, valorizando a produção local e proporcionando ao visitante a vivência, de forma prática, dos aspectos da cultura italiana.

A edição deste ano tem a expectativa de superar o último evento e receber mais de 30 mil pessoas durante os 11 dias. Entre restaurantes, agroindústrias e vinícolas serão cerca de 50 expositores participantes. O presidente do evento, Zulmir Testolin, destaca a satisfação com a retomada do evento após a pandemia. “Nosso sentimento é de muita alegria e expectativa ao retomarmos a FenaMassa. Estamos felizes em poder receber os turistas e nossa comunidade para juntos vivenciarmos as delícias da gastronomia típica italiana e as atrações turísticas e culturais. A cidade mais italiana do Brasil espera a todos”, convida.

A FenaMassa é uma realização da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços, Agropecuária e Turismo (CIC) de Antônio Prado. “Estamos proporcionando à comunidade local e aos visitantes o retorno de momentos de muita diversão e farta gastronomia. Temos a certeza de que a FenaMassa é uma ótima opção para reunir os familiares e amigos”, destaca o presidente da entidade, Valdemir Antônio Ciconetto.

A possibilidade de saborear excelentes pratos tendo o Centro Histórico e uma boa música ao fundo é ressaltada pela secretária de Turismo de Antônio Prado, Patrícia Schenkel. Ela observa que a festividade proporciona uma união entre gastronomia e cultura. “A experiência de poder vivenciar oficinas gastronômicas, espaços que remetem a história da massa, passeios guiados e ainda poder conhecer e comprar na área dos expositores diversos produtos locais com a excelência já reconhecida de Antônio Prado, só é possível encontrar aqui”, garante.

Desfiles Cênicos e Jogos Coloniais

Assim como nas edições anteriores, a 7ª edição da FenaMassa conta com a realização dos Desfiles Cênicos e Culturais, que acontecem junto à Avenida Valdomiro Bocchese. A primeira apresentação ocorre no dia 06 e a segunda em 20 de novembro. De maneira emocionante, o trajeto de 300 metros no Centro Histórico aborda a história da imigração italiana na região.

Os Jogos Coloniais agitam o evento nos dias 12 e 20 de novembro. As competições ocorrem no período da tarde em frente à Igreja Matriz. Fazer biguli, debulhar milho, corrida de carriola e arremesso de queijo estão entre as provas da disputa. A participação nos Jogos Coloniais é gratuita e pessoas de todas as idades podem brincar.

Atrações culturais

Shows, intervenções teatrais e apresentações musicais também fazem parte das atrações culturais do evento. Entre os destaques estão as apresentações de Seu Cuca, Rogério Magrão e Banda e Os Monarcas, além do encerramento da festa com o show da Família Lima.

“São três finais de semana de evento com mais de 20 atrações gratuitas. Entre elas shows de stand up, apresentações musicais e teatrais e danças artísticas e culturais”, destaca o coordenador cultural da 7ª edição, Uilian Leoratto.

Maior Comedor de Tortéi

Uma das atividades de maior sucesso junto à FenaMassa, o concurso do Maior Comedor de Tortéi promete atrair o riso e a atenção do público mais uma vez. A atração acontece no dia 12 de novembro a partir das 11h30.

Não há custos para participar da prova, mas cada participante precisa ingerir o mínimo de 40 unidades de tortéi para ter a conta isenta. Aquele que comer a maior quantidade será o vencedor da competição e receberá alguns prêmios. O recorde foi registrado em 2019, quando o vencedor comeu 143 tortéis.

A última edição da Festa Nacional da Massa ocorreu em 2019. A primeira celebração foi realizada em 2012, e desde 2017 o evento passou a ser realizado a cada dois anos. Mais informações e a programação completa podem ser acessadas no site www.fenamassa.com.br.

Imagens: Divulgação

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul