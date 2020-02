Notas Brasil Rio tem sensação térmica de quase 50 graus

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

A cidade do Rio de Janeiro registrou nesta quarta (19) sensação térmica de 49,7 graus Celsius (°C), de acordo com o Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro. A medição foi feita às 16h, na Estação Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade. A menor sensação términa do dia foi registrada foi na Estação Alto da Boa Vista, na Zona Norte, que registrou 38,1°C às 13h15.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário