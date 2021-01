Geral 95% é o percentual de pacientes recuperados do coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Pelo menos 13.981 casos de coronavírus seguem em acompanhamento no Estado. (Foto: Divulgação/SES)

O número de pacientes recuperados da Covid-19 no Rio Grande do Sul é de 508.465, o que representa 95% do total de ocorrências da doença, segundo o governo gaúcho. O Estado registrou nesta terça-feira (26) mais 4.201 casos de coronavírus e 83 novos óbitos pela moléstia, informou a Secretaria Estadual da Saúde. O total de casos é de 532.944 e o de óbitos, 10.443. Outros 13.981 casos seguem em acompanhamento.

Segundo a Secretaria, Porto Alegre é a cidade que registrou o maior número de óbitos, 11, dos 2.087 registrados até agora, além de 105 novos casos entre os 78.888 confirmados.

A taxa de ocupação de leitos de UTI em geral no Estado é de 75,3%, com 2.004 pacientes em 2.660 leitos.

Vacina russa

Em reunião com o presidente da farmacêutica União Química, Fernando de Castro Marques, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (26), o governador Eduardo Leite confirmou o interesse do Estado em adquirir doses da vacina russa Sputnik V, caso o uso seja autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde não inclua o imunizante no Programa Nacional de Imunizações (PNI). A intenção foi formalizada em documento entregue durante a reunião na sede do grupo.

“Temos uma preocupação com o ritmo e o fluxo da vacinação e, tendo uma empresa com a responsabilidade e a trajetória da União Química, com essa capacidade de produção prevista para a Sputnik V, o Rio Grande do Sul tem interesse em acessar e fazer a aquisição assim que ocorrer a autorização pela Anvisa para o uso emergencial, caso isso não seja feito por meio do PNI”, afirmou Leite, ao destacar que o Estado conta com uma das populações mais idosas do país.

A reunião contou ainda com a presença do diretor científico Miguel Giudicissi Filho e do conselheiro fiscal Rui Willig. Os dirigentes do Grupo União Química confirmaram que reuniões entre a farmacêutica e técnicos da Anvisa têm ocorrido quase que diariamente para tratar do tema e que estão sendo agilizadas as medidas para a realização da terceira fase de testes da vacina no Brasil, processo exigido pela agência reguladora.

Caso haja a aprovação, o número de doses do imunizante que deverá ser recebido da Rússia é de cerca de 10 milhões, entre fevereiro e março. A produção nacional iniciaria em abril, com capacidade de produzir 8 milhões de unidades mensais.

A Sputnik foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, do governo russo, com mais de 130 anos de história na elaboração de medicamentos e vacinas. O imunizante contra a Covid-19 está sendo aplicado na Argentina, em cerca de 600 mil pessoas, na Rússia, no Paraguai e na Sérvia, entre outros, com “nenhum efeito colateral grave ou reações significativas”, segundo o presidente. As informações são do Palácio Piratini.

