Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e dos postos de saúde de Porto Alegre começaram a ser vacinados nesta segunda-feira. (Foto: Reprodução)

Os profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e dos postos de saúde de Porto Alegre começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta segunda-feira (25). A Secretaria Municipal de Saúde da capital gaúcha registrou a aplicação de 23.138 doses de vacina CoronaVac contra a Covid-19 até as 19h10min desta segunda-feira. Do total, 12.989 doses foram recebidas por profissionais de saúde, 10.044 por idosos, acamados e pessoas com deficiência institucionalizadas e 105 por populações indígenas e quilombolas.

Os dados são do vacinômetro, painel de monitoramento que acompanha a evolução da campanha em Porto Alegre. As 23.138 doses correspondem a 22,87% da meta do público-alvo da primeira fase da campanha. As informações são atualizadas constantemente, a partir da inserção de dados das instituições de saúde.

Na manhã desta segunda, o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, esteve no Samu, onde teve início a vacinação de profissionais que atuam no atendimento à população. Trabalhadores dos prontos atendimentos Cruzeiro do Sul, Bom Jesus e Lomba do Pinheiro também foram vacinados, além de trabalhadores de unidades de saúde.

Também nesta segunda, equipes de profissionais da SMS percorreram 28 instituições de longa permanência de idosos e visitaram pessoas acamadas, em suas residências, para fazer a imunização. Começou ainda a vacinação de populações indígenas e quilombolas que vivem na Capital. A previsão é de que 1,5 mil pessoas sejam imunizadas até sexta-feira (29), das quais mil quilombolas e 500 indígenas.

Um dos locais de imunização, na manhã desta segunda-feira, foi a aldeia Kaingang do bairro Lomba do Pinheiro. O trabalho foi realizado em parceria com o polo-base Porto Alegre da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai). Já a vacinação das comunidades quilombolas teve início à tarde.

A Capital possui dez aldeias e sete comunidades indígenas pertencentes às etnias Kaingang, Mbya Guarani e Charrua. No caso da população quilombola, são sete comunidades. A imunização em aldeias e quilombos segue um plano que respeita as especificidades dessas populações. Em função disso, não será permitido acesso da imprensa.

A primeira remessa da vacina CoronaVac para Porto Alegre vai garantir a imunização de mais de 51 mil pessoas. No momento, não haverá aplicação nas unidades de saúde. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

