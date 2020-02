Você viu? A abelha mamangaba pode ser extinta por causa das mudanças climáticas

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

Pesquisadores desenvolveram uma técnica para prever o risco de extinção de espécies (Foto: Reprodução)

Um novo estudo da Universidade de Ottawa, no Canadá, aponta que as abelhas mamangabas, comuns na América do Norte e na Europa, podem ser extintas em breve por causa das mudanças climáticas. A pesquisa, publicada pela Science, analisou como as mudanças climáticas aumentam a frequência de ondas de calor e secas que podem ser perigosas para esses animais.

De acordo com os especialistas, os insetos dessa espécie estão, de fato, desaparecendo onde houve aumento de temperatura. Além disso, a equipe descobriu que, no decorrer de uma única geração humana, a probabilidade de uma população de abelhas sobreviver em um determinado local diminuiu em média 30% por causa das mudanças climáticas.

“Sabemos há algum tempo que a mudança climática está relacionada ao crescente risco de extinção que os animais enfrentam em todo o mundo”, explicou Peter Soroye, um dos pesquisadores, em comunicado. “Descobrimos que as extinções de espécies em dois continentes [na América do Norte e na Europa] são causadas por extremos mais quentes e mais frequentes das temperaturas.”

Segundo os especialistas, espécies diversas têm tolerância diferente ao clima. Pensando nisso, os pesquisadores desenvolveram uma nova medição de temperatura que pode evitar erros durante as análises. “Com uma ferramenta preditiva como essa, esperamos identificar áreas em que as ações de conservação sejam críticas para impedir o declínio”, observou Soroye.

O grupo estima que a extinção dos insetos pode resultar em um futuro com menos diversidade da flora. “As abelhas são os melhores polinizadores que temos em paisagens selvagens e os mais eficazes para alimentos como tomate, abóbora e frutas”, afirmou o especialista. “Nossos resultados mostram que enfrentamos um futuro com muito menos abelhas e muito menos diversidade, tanto ao ar livre quanto em nossos pratos.”

