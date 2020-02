Mundo Diretora de escola americana é afastada após uma publicação em que comemora a morte de Kobe Bryant

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Diretora participou de uma entrevista onde assumiu as postagens e se desculpou (Foto: Reprodução/YouTube)

A diretora de uma escola de ensino médio localizada em Camas, na cidade de Washington, nos Estados Unidos, foi afastada da função após ter feito uma publicação na internet em que comemora a morte de Kobe Bryant, no último dia 26 de janeiro.

Na postagem, que já foi apagada do perfil do Facebook, Liza Sejkora relembra o caso em que Bryant foi acusado de estuprar uma camareira em 2003, no Colorado, nos Estados Unidos. O processo foi encerrado após a acusadora do ex-jogador não comparecer a uma audiência e aceitar um acordo sigiloso com o astro da NBA.

“Não vou mentir. Parece que o carma pegou um estuprador hoje”, dizia a publicação.

Em seguida, a diretora voltou a postar: “Você é livre para me julgar pelo post, assim como eu sou livre para julgar a pessoa de quem o post falava”.

Após a repercussão do caso, a diretora se pronunciou, reconhecendo estar “terrivelmente arrependida”. “Tenho algumas experiências pessoais que geraram a minha reação visceral. Essa foi uma situação onde eu não pensei antes de postar e me arrependo terrivelmente por isso”, disse.

Liza Sejkora, que esteve à frente da Camas High School por três anos, foi afastada da escola enquanto uma decisão definitiva é estudada pela comunidade escolar. Depois do ocorrido, Sejkora enviou para os pais dos estudantes da unidade uma carta onde, mais uma vez, pede desculpas pelas falas.

“Gostaria de me desculpar por sugerir que a morte de alguém é merecida. Foi inapropriado e sem noção. Eu peço desculpas pelo desequilíbrio que causei em nosso ambiente de aprendizado. Eu amo ser diretora na Camas High School. Temos estudantes tremendos, diretoria e a comunidade. Eu aprendi uma lição importante e espero que eu possa ter sua confiança de volta”, dizia um trecho da carta.

