Receita Federal apreende mais de 320 quilos de cocaína em contêiner no porto do Rio

A Receita Federal apreendeu 327 quilos de cocaína pura em um contêiner no porto do Rio de Janeiro na noite de quinta-feira (06). A droga estava escondida junto a uma carga de granito que foi embarcada na terça-feira (04) no porto de Suape, em Pernambuco, no navio MSC Adelaide.

A cocaína seguiria para Valência, na Espanha. Ninguém foi preso.