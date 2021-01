Mundo A Alemanha proíbe a entrada de viajantes com origem no Brasil para tentar conter a nova variante de coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Medida também é aplicada a pessoas que estiveram recentemente na África do Sul, em Portugal, Reino Unido e Irlanda. (Foto: Reprodução)

A Alemanha proibiu a entrada de viajantes com origem no Brasil, devido ao risco de contágio de uma nova variante do coronavírus. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (29) e começou no sábado (30) e inclui também viajantes com origem na África do Sul, em Portugal, Reino Unido e Irlanda. Inicialmente, ela será válida até 17 de fevereiro e abrange rotas aéreas, ferroviárias, rodoviárias (de carro e ônibus) e de navios.

Na quinta-feira (28), o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, já havia adiantado a possibilidade, inclusive, de restringir todos os voos internacionais no país, medida semelhante a adotada pelo governo de Israel, que quer evitar a entrada de novas variantes em um momento em que a vacinação avança no país.

Na semana passada, autoridades de Saúde da Alemanha detectaram, pela primeira vez, um caso de Covid-19 ligado a variante brasileira do novo coronavírus. O infectado é um morador do estado de Hesse, no centro do país, que voltou recentemente de uma viagem que fez para o Brasil.

O secretário da Saúde de Hesse, Kai Klose, disse em entrevista coletiva no dia 22 que o paciente foi submetido a exames laboratoriais que confirmaram a infecção pela nova cepa do vírus. Ele não deu maiores detalhes sobre o infectado, mas disse que ele estava assintomático.

A Alemanha está sob intenso confinamento desde novembro, com uma segunda onda do coronavírus muito pior e mais longa do que a primeira. O número de casos registrados da doença passa de 2 milhões, e as mortes por Covid-19 atingiram a marca de 55.972 vítimas.

Outros países

Também na sexta (29), a França anunciou que irá proibir a entrada de viajantes de fora da União Europeia – medida que afeta quem está no Brasil – a partir deste domingo, devido ao aumento em seu número de casos de Covid-19.

Antes deles, outros países já tinham suspendido voos com origem e destino no Brasil e estabelecido a proibição da entrada ou quarentenas para viajantes que tenham estado no país recentemente, por causa da variante brasileira do coronavírus, primeiramente identificada em Manaus. Veja abaixo a lista e as datas:

Itália – desde 16 de janeiro

Turquia – desde 22 de janeiro

Israel – desde 26 de janeiro (todos os voos internacionais)

Portugal – desde 27 de janeiro

Colômbia – desde 27 de janeiro

França – desde 29 de janeiro (viajantes de fora da UE)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo