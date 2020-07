Mundo A Alemanha quer obrigar turistas a fazer testes para coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A decisão começou a tomar forma após o número de novas infecções no país atingir maior alta em dois meses. (Foto: Reprodução)

A Alemanha pode introduzir testes obrigatórios de coronavírus para turistas e cidadãos que retornam de destinos de alto risco após o número de novas infecções no país atingir maior alta em dois meses, informou o ministro da Saúde.

O ministro da Saúde, Jens Spahn, disse à rádio Deutschlandfunk que o governo deseja fazer todo o possível para conter a propagação do vírus, além de respeitar os direitos básicos das pessoas. “Também estamos verificando se é legalmente possível obrigar alguém a fazer um teste, porque isso seria uma violação da liberdade”, afirmou Spahn.

O ministro, que é membro sênior da coalizão conservadora da chanceler Angela Merkel, acrescentou que os tribunais estão examinando todas as medidas de coronavírus para garantir que sejam proporcionais considerando o impacto dos direitos básicos.

Spahn e seus colegas regionais dos 16 estados federais da Alemanha concordaram que as autoridades ofereceriam testes gratuitos aos turistas, de forma voluntária. Chegadas de países designados como de alto risco – que atualmente incluem Estados Unidos, Brasil e Turquia – serão elegíveis para testes imediatos, enquanto chegadas de outros lugares poderão ser testadas em três dias. Se um turista que chega em casa de um país de alto risco obtiver resultados negativos, não terá que observar uma quarentena de 14 dias.

Até agora, a Alemanha fez um trabalho melhor do que muitos países em conter o vírus, graças a testes iniciais e extensos. No entanto, imagens de vídeo de comportamento indisciplinado de alguns turistas alemães na Espanha levantaram preocupações de que os turistas estejam em maior risco de infecção e possam levar o vírus para casa.

O número de novos casos confirmados aumentou acentuadamente na sexta-feira passada (24) para 815, mostraram dados do Instituto Robert Koch (RKI) para doenças infecciosas, o maior número desde meados de maio. Continuou alto no sábado, com 781 novos casos.

Avião

Três pessoas morreram no sábado (25) após uma aeronave ultraleve cair sobre um edifício residencial no oeste da Alemanha, informou um porta-voz da polícia local.

O avião colidiu com o telhado do prédio, formado por cinco apartamentos, na cidade de Wesel, estado da Renânia do Norte-Vestfália. O apartamento que ficava no piso superior do edifício pegou fogo e, segundo os bombeiros, foi completamente destruído.

Viviam nessa residência uma mulher e seu filho de 2 anos, afirmou Robert Meyboom, vice-chefe da brigada de incêndio de Wesel. A criança foi resgatada com alguns ferimentos leves, enquanto a polícia suspeita que a mãe seja um dos três mortos. Segundo Meyboom, as demais vítimas seriam os dois ocupantes da aeronave, mas nenhum deles foi identificado.

“O prédio estava em chamas, as pessoas estavam histéricas e em meio à fumaça. Nós as ajudamos a sair dali… Eu vi a explosão, como ela subiu no céu. Com uma bola de fogo”, contou uma testemunha ao tabloide Bild.

O presidente da associação Amigos dos Esportes Aéreos de Wesel-Rheinhausen, Achim Strobel, acredita que o avião havia acabado de decolar do aeródromo de Wesel quando caiu, já que ele fica a cerca de 2,5 quilômetros do local do acidente.

Havia dois homens a bordo, afirmou Strobel à agência de notícias alemã DPA. A aeronave era do modelo TL 96, um ultraleve monofásico considerado do tipo esportivo.

Segundo o Bild, o chefe da polícia local, Peter Reuters, disse que os serviços de emergência foram acionados às 14h42 no horário alemão (9h42 em Brasília). Segundo ele, o avião tinha decolado do aeroporto da cidade de Marl às 12h28 e parou em Wesel para uma escala.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo