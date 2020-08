A Alemanha tem terceiro dia seguido com mais de mil casos do coronavírus

Pelo terceiro dia consecutivo, a Alemanha registrou mais de mil novos casos de contágio com o novo coronavírus no sábado (8). Segundo o Instituto Robert Koch, foram 1.122 novos contágios, o que elevou o total para 215.336 desde o início da pandemia no país. A maioria dos casos, ou 444, foram registrados na Renânia do Norte-Vestfália, seguida de Hessen, com 158.

O Instituto Robert Koch comunicou também o falecimento de mais 12 pessoas em consequência da covid-19, a doença causada pelo coronavírus. O total de mortes no país chegou a 9.195.

A quinta-feira (6) havia sido o primeiro dia desde 9 de maio em que a Alemanha somara mais de mil casos numa só jornada, com 1.045. Na sexta-feira (7) foram 1.147 novos casos. Ainda segundo o Instituto Robert Koch, que compila as estatísticas sobre o novo coronavírus na Alemanha, 196.400 pessoas se recuperaram de uma infecção com o vírus, o que indica que há cerca de 9,8 mil doentes no país.

Os números de novos contágios haviam caído fortemente na Alemanha. Em junho e julho chegou-se a ter vários dias com uma média em torno de 250 novas infecções. Mas, desde o fim de julho, os números voltaram a subir. Por causa disso, todas as pessoas que ingressarem na Alemanha vindas de uma região de risco, segundo a definição do Instituto Robert Koch, deverão fazer um teste obrigatório para detectar o novo coronavírus.

OMS

A França e a Alemanha desistiram das negociações sobre a reforma da Organização Mundial da Saúde (OMS). A decisão dos dois países ocorre após uma frustração com as tentativas dos Estados Unidos de tentarem liderar esse processo, mesmo com Washington já tendo tomado a decisão de sair da organização. A informação foi confirmada por três autoridades.

A medida é um revés para o presidente Donald Trump, já que o governo americano, que ocupa a presidência rotativa do G-7, o grupo das sete maiores economias do mundo desenvolvido, esperava emitir um roteiro comum para uma revisão geral da OMS em setembro — dois meses antes da eleição presidencial dos EUA.

Em julho, os Estados Unidos deram um aviso prévio de um ano à OMS, avisando que estavam deixando a organização. A atitude foi tomada após Trump acusar a OMS de uma suposta aproximação da China e de ter atuado mal contra a pandemia do novo coronavírus. Antes, em abril, ele havia suspendido a contribuição americana à organização.

A OMS refutou as acusações. Governos europeus também já fizeram críticas à OMS, mas não tão acentuadas quanto os Estados Unidos. A decisão da Alemanha e da França de abandonarem as negociações vem em decorrência do que, segundo os países, é uma tentativa de Washington de dominar as tratativas.

“Ninguém quer ser arrastado para um processo de reforma e obter um esboço de um projeto feito por um país que acabou de deixar a OMS”, disse, em anonimato, um importante funcionário europeu envolvido nas negociações. Os ministérios da Saúde da Alemanha e da França confirmaram que os dois países se opuseram à tentativa dos Estados Unidos de liderar as negociações após o anúncio deles de deixarem a organização. Um porta-voz do Ministério da Saúde da Itália disse que o documento sobre a reforma da organização ainda está em elaboração, acrescentando, no entanto, que o país concorda com o posicionamento da Alemanha e da França.