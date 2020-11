Brasil A Anvisa inicia inspeção na China para verificar a produção da CoronaVac

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Inspeção verifica as "boas práticas da vacina" contra o coronavírus. (Foto: Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) finalizou nessa segunda-feira (30) o primeiro dia de trabalho que visa verificar as Boas Práticas de Fabricação da vacina CoronaVac, da farmacêutica chinesa Sinovac.

Neste primeiro dia de inspeção, a equipe verificou os pontos do sistema de gestão da qualidade farmacêutica da empresa, como o gerenciamento de risco, gerenciamento de documentos e plano mestre de validação.

“Além disso, foram verificados os requisitos técnicos dos Bancos Sementes e Celulares (partículas virais e células hospedeiras utilizadas na fabricação da vacina), bem como outra parte da equipe dedicou-se à verificação dos requisitos técnicos aplicáveis aos Procedimentos de Amostragem de Matérias-Primas, Qualificação de Fornecedores, Sistema de Numeração de Lotes e Qualificação de Transporte”, completou a agência, em nota.

Segundo a Anvisa, a atividade foi iniciada 21h30 de domingo (29) e finalizada por volta das 7 horas da manhã dessa segunda. A agenda de trabalho dos inspetores vai até esta sexta (4).

A CoronaVac, produzida pela empresa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, está em testes de fase 3 no Brasil.

Cerificação

A agência também informou que concluiu o processo de adesão ao Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica (PIC/S, em inglês). Com isso, a Anvisa se torna o 54º membro da iniciativa internacional em inspeção farmacêutica, uma espécie de reconhecimento internacional da excelência das inspeções em Boas Práticas de Fabricação de medicamentos e insumos farmacêuticos de uso humano.

O processo começou em 2014. Em 2019, a Anvisa recebeu inspetores do PIC/S, membros das Agências Sanitárias do Reino Unido, Portugal, Malta e Hong Kong. O PIC/s foi criado no início dos anos 1970 pela Associação de Livre Comércio da Europa (EFTA). Até 1995, o grupo era restrito a membros europeus.

CoronaVac e Oxford

No dia 23 de novembro, o gerente de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, informou à GloboNews que o órgão iria inspecionar a produção das vacinas contra a covid-19 produzidas pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e pela empresa Sinovac, na China, até o final de novembro.

“Nós estamos com os inspetores na China para inspecionar tanto a empresa chinesa que vai fabricar a vacina CoronaVac, quanto a empresa que vai fabricar o insumo para a vacina de Oxford. A previsão é que no dia 30 comece a inspeção nessas fábricas”, informou Mendes.

