O fone estará disponível em cinco cores: preto, prateado, vermelho, azul e verde. (Foto: Divulgação/Apple)

De surpresa, a Apple anunciou um novo fone de ouvido para a família dos AirPods. Além do tamanho dos AirPods Max, chama a atenção o preço do acessório: R$ 6,9 mil (nos EUA, custa US$ 550). Como o nome indica, o Max é um fone grande e marca a primeira incursão da Apple no segmento de headsets, que ficam sobre a cabeça. Até aqui, todos os AirPods eram do tipo earphone, que ficam encaixados no ouvido.

A Apple diz que o Max conta com áudio de alta fidelidade, além de cancelamento de ruído, equalização adaptativa, Modo Ambiente e o chip H1 para reconhecimento de voz. Com exceção do suposto áudio de alta fidelidade, todos os recursos já estavam disponíveis nos AirPods Pro. A Apple promete 20 horas de bateria.

Com o novo acessório, a Apple passa a competir em diferentes categorias com a sua outra marca de fones, a Beats. Tradicionalmente, fones com a marca da Apple eram do tipo earphone, enquanto a Beats construía headsets. O cenário começou a mudar com os primeiros Powerbeats Pro, da Beats. Lançado em maio de 2019, os aparelhos são do tipo earphone sem fio, assim como os AirPods. No anúncio do Max, a Apple não indicou qual deve ser o futuro da Beats.

O Max foi colocado à venda nesta terça nos EUA com entregas para dia 15 de dezembro – ainda não há data de venda no Brasil. Ele estará disponível em cinco cores: preto, prateado, vermelho, azul e verde.

