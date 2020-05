Geral A atriz Salma Hayek lança campanha para combater a violência contra a mulher durante o confinamento

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Atriz pede aos seus milhões de seguidores nas redes sociais que “se solidarizem com as mulheres”. (Foto: Reprodução)

A atriz indicada ao Oscar Salma Hayek lançou uma campanha na quarta-feira (20) para combater a violência contra mulheres confinadas em casa por causa do coronavírus, pedindo aos seus milhões de seguidores nas redes sociais que “se solidarizem com as mulheres”.

A campanha #StandWithWomen está sendo realizada pela iniciativa da marca Gucci “Chime For Change”, fundada por Hayek e pela cantora Beyoncé em 2013 que ajuda a financiar organizações que combatem a violência doméstica em todo o mundo.

“Estamos refugiados em nossas casas para nos proteger da ameaça da Covid-19, mas e se nossa casa for uma ameaça?”, disse Hayek em um vídeo compartilhado com seus quase 15 milhões de seguidores no Instagram.

“É muito importante que nos posicionemos contra a violência de gênero… Podemos realmente conseguir mudanças se nossas vozes se unirem e gritarem: não mais.”

Países ao redor do mundo emitiram ordens de permanência em casa para combater o surto de coronavírus, mas as medidas podem deixar as mulheres presas em casa com seus agressores e incapazes de procurar ajuda.

Hayek, nascida no México, foi indicada ao Oscar por sua atuação no filme “Frida”, de 2002.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pediu aos Estados que tomem medidas urgentes para combater um “terrível aumento global” da violência doméstica, acrescentando que, para muitas mulheres e menina

Denúncias no Brasil

As denúncias de violência contra mulheres no disque denúncia do governo federal aumentaram 35% em abril deste ano na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou no último dia 15 a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves.

O governo federal lançou a Campanha de Conscientização e Enfrentamento à Violência Doméstica e alertou que esse tipo de violência tem crescido em meio à pandemia da Covid-19, em razão das medidas de isolamento social. Com o lema Denuncie a violência doméstica. Para algumas famílias, o isolamento está sendo ainda mais difícil, a campanha aborda não somente a violência contra a mulher, mas também contra idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes.

O governo disponibiliza os canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o Disque 100, o Ligue 180 e o aplicativo Direitos Humanos Brasil, responsáveis por receber, ouvir e encaminhar denúncias de violações aos direitos humanos. Pelo aplicativo é possível, inclusive, enviar fotos e vídeos que, segundo Damares, já antecipam a prova do crime. Todos esses canais também estão acessíveis em Libras, para pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

O Ligue 180 está disponível 24 horas por dia, todos os dias, inclusive finais de semanas e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil. Vítimas residentes do exterior também podem utilizar o serviço, sendo que cada país tem um número de telefone correspondente, que pode ser conferido na página do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Já no Disque 100, segundo a ministra, caíram em 18% as denúncias de violência contra crianças em abril. A preocupação do governo é com a subnotificação. As informações são da agência de notícias Reuters e da Agência Brasil.

