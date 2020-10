Até hoje, a União Europeia fechou acordos de compra com o laboratório francês Sanofi e o grupo britânico GlaxoSmithKline (GSK), que prevê a aquisição de 300 milhões de doses da vacina, e com a Universidade de Oxford e o grupo AstraZeneca, que prevê a compra de 400 milhões de doses.

Além dos três documentos já formalizados, o bloco europeu tem uma espécie de pré-acordo com outras três empresas/laboratórios que estão em estado avançado de desenvolvimento de uma imunização anti-covid.

Essas conversas estão sendo realizadas com a alemã CureVac, que prevê 225 milhões de unidades, com a farmacêutica Pfizer e a alemã BioNTech, que estima a compra de 300 milhões de doses, e com a norte-americana Moderna, com o acesso a 80 milhões de doses.