Obra ambiciosa de engenharia, o sistema fechará a entrada do mar e evitará as inundações na cidade, formada por 118 ilhas. A barreira pode ser levantada em 30 minutos e desaparecer totalmente sob a água quando não estiver ativada, uma estrutura única no mundo.

A célebre cidade bizantina, uma das mais turísticas do mundo, afundou quase 30 centímetros em um século. A maioria dos sistemas naturais de proteção se debilitou, devido, entre outros motivos, ao rápido desenvolvimento industrial das localidades vizinhas. Os ambientalistas, contrários ao projeto, voltaram a protestar nesta sexta, por considerarem que o sistema já é antigo e não leva em conta que o fenômeno “acqua alta” agravou-se com as mudanças climáticas. O teste, realizado em uma demonstração pública, ocorreu meses depois que o aumento das marés inundou canais, praças e palácios históricos da cidade. As piores inundações em mais de 50 anos deixaram a histórica Praça de São Marcos debaixo de mais de um metro de água em novembro de 2019. Uma vez operacional, o sistema Mose foi projetado para proteger Veneza de marés de até 3 metros, muito além do recorde atual, mas alguns especialistas temem que ele fique sobrecarregado pela elevação do nível do mar prevista pelos recentes modelos de mudança climática.