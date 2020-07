Esporte A Conmebol marca a volta da Libertadores para o dia 15 de setembro

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

O palco da decisão da Libertadores, que estava previsto para ser o Maracanã, ainda será avaliado. (Foto: Divulgação/Conmebol)

Após quase quatro meses paralisada, a Libertadores da América já tem uma data para retornar. Nesta sexta-feira (10), após uma reunião por videoconferência, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu que a bola voltará a rolar a partir do dia 15 de setembro. Além disso, também foi decidido que a Sul-Americana volta no dia 27 de outubro.

Com isso, as finais de ambos os torneios devem atravessar a temporada de 2020 e ocorrer apenas no início de 2021, assim como o Campeonato Brasileiro. O palco da decisão da Libertadores, que estava previsto para ser o Maracanã, ainda será avaliado conforme o decorrer da pandemia do novo coronavírus.

Até o momento da paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus, em março, foram disputadas apenas duas rodadas da fase de grupos da Libertadores. Assim, faltam 11 datas para a conclusão da competição: quatro da fase de grupos, duas das oitavas de final, duas das quartas, duas das semifinais e uma da final.

No caso da Sul-Americana, que teve apenas uma fase até o momento, faltam nove datas: duas da segunda fase, duas das oitavas, duas das quartas, duas das semifinais e uma da final. Bahia e Vasco são os únicos brasileiros na competição por enquanto – podem entrar também equipes que ficarem na terceira posição em seus grupos na Libertadores.

Pelo calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), há 11 meios de semana disponíveis a partir de 15 de setembro para a disputa das competições sul-americanas, sem Brasileiro da Série A ou oitavas de final em diante da Copa do Brasil (quando entram os times que jogam a Libertadores). Seguindo esse padrão, a fase de grupos da Libertadores deve acabar em outubro, enquanto o mata-mata iria de novembro a janeiro.

Atual campeão

A diretoria do Flamengo recebeu da Conmebol uma previsão de datas para a retomada da Libertadores, em setembro.

O atual campeão voltará a campo no dia 16 de setembro, contra o Independente Del Valle, no Equador. No mesmo país, faria a rodada seguinte, dia 23, diante do Barcelona.

O primeiro jogo no Maracanã, provavelmente sem público, aconteceria no dia 30 de setembro. A rodada final do grupo A também será no Rio de Janeiro, e está prevista para o dia 21 de outubro.

As partidas eliminatórias, caso o Flamengo avance de fase, seriam 25/11 e 2/12 (oitavas de final), 9/12 e 16/12 (quartas de final), 6/1 e 13/1 (semifinal) e 30 de janeiro, a decisão, que não deve mais acontecer no Maracanã.

Vale lembrar que o Flamengo venceu as duas primeiras rodadas, contra Junior Barranquilla e Barcelona.

