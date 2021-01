Geral A deputada federal Luiza Erundina oficializa candidatura pelo PSOL à presidência da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

Erundina tem 86 anos e está em seu sexto mandato de deputada federal. (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) lançou oficialmente nesta segunda-feira (18), em um evento virtual, sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. A eleição será no dia 1º de fevereiro de forma presencial. Pelo menos nove deputados já lançaram candidatura à presidência da Casa.

A Executiva Nacional do PSOL defendeu em nota a construção de uma candidatura de esquerda no primeiro turno que apoie “as bandeiras da ampliação de direitos, da democracia, da soberania nacional, da defesa da saúde pública, de mudanças antiausteridade na política econômica, da vacinação de todos e todas e do combate a todas as formas de discriminação e opressão, bandeiras estas que serão reforçadas por uma presidência da Câmara dos Deputados que dê início ao processo de impeachment de Bolsonaro”.

Diálogo com outros partidos

O PSOL também afirma que, caso a candidatura de esquerda não esteja no segundo turno, que o voto da bancada do partido seja no candidato que representar uma alternativa àquele apoiado pelo governo Jair Bolsonaro. O partido pediu o diálogo com deputados e deputadas de outras legendas que defendam uma candidatura de esquerda.

Erundina tem 86 anos e está em seu sexto mandato de deputada federal. Natural de Uiraúna (PB), foi prefeita de São Paulo (1989-1992) e, nas últimas eleições municipais, disputou novamente o cargo, na condição de vice na chapa com Guilherme Boulos.

A eleição para definir o comando da Câmara no biênio 2021/2022 ocorrerá no começo de fevereiro. Na ocasião, também serão escolhidos os demais ocupantes da Mesa Diretora: dois vice-presidentes, quatro secretários e os respectivos suplentes.

Até esta segunda-feira, além de Erundina, anunciaram candidatura à presidência os deputados Arthur Lira (PP-AL); Baleia Rossi (MDB-SP); Capitão Augusto (PL-SP); Fábio Ramalho (MDB-MG); André Janones (Avante-MG); Marcel van Hattem (Novo-RS); Alexandre Frota (PSDB-SP); e General Peternelli (PSL-SP).

Solidariedade

O presidente do Solidariedade, deputado Paulo Pereira da Silva (Solidariedade-SP), anunciou nesta segunda-feira (18) que o partido apoiará a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara. Com isso, o líder do MDB conta agora com o apoio de 12 partidos. Além do Solidariedade, também apoiam Rossi as seguintes legendas: PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede. As informações são da Agência Câmara de Notícias.

